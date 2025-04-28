大搜索　藍黨團：追殺國民黨成檢調專簽績效

國民黨團召開“追殺國民黨 成檢調專簽績效？！”記者會，出席者藍委吳宗憲、許宇甄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）中國國民黨多個地方黨部近期因罷綠委連署遭檢調搜索，多名黨工遭羈押。國民黨“立法院”黨團今召開記者會抨擊，民進黨政府拿司法迫害在野黨，甚至召開視訊會議要求各地調查站積極偵辦，並用專簽考核獎勵，司法聽命執政黨，辦藍不辦綠，押人取供追殺國民黨。



藍軍因罷綠委連署，已有國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與多名地方黨工遭收押，國民黨新北、基隆市黨部28日也陸續遭搜索。國民黨“立法院”黨團28日在黨團記者室召開“追殺國民黨 成檢調專簽績效？！”記者會，吳宗憲、許宇甄出席。



資深檢察官出身的藍委吳宗憲高分貝痛罵，新北地檢署竟兵分30路去約談罷免綠營民代的團體以及國民黨部，約談黨工10多人，要知道這最少要動用百名檢察官、司法人員，請問對重大貪污、暴力案有這樣動員過嗎？政府把人力都用在政治鬥爭，宜蘭、基隆地檢署也是很誇張，基檢一早6點半對罷免民進黨籍基隆市議員的團體去偵訊筆錄，“法務部長”鄭銘謙竟說是基隆人的特殊習性，請問現在是《漢摩拉比法典》嗎？古羅馬正義女神朱斯提提亞矇住雙眼，是象徵司法要平等，但民進黨不是，是把司法的眼睛打開，並只針對在野黨、肅清異己。



許宇甄表示，她日前質詢“法務部”“調查局長”陳白立時，陳白立坦承有視訊會議，會給調查人員專簽績效，雖然沒績效獎金，但還是有所謂績效。因此等於是要調查人員用力去辦案，且更是只針對罷免民進黨籍“立委”、議員的團體，還有針對國民黨地方黨部。押人取共、入人於罪，加上黃呂錦茹正在被收押，請賴清德別再打壓異己，為司法守下最後一道中立的防線。

