最新民調　台7成民眾認政治力干預媒體　

民調顯示，70.8%的受訪者認為政治力介入媒體運作；60.0%認為政府高層濫用權力。（美麗島電子報提供） 中評社台北4月28日電／《美麗島電子報》28日公布最新民調，結果顯示賴清德的信任度出現顯著下滑，較上月大跌8個百分點。同時，其執政表現也出現所謂的“死亡交叉”，為上任以來首次不滿意度（47.3%）高於滿意度（47.1%）。而近六成民眾更認為政府“選擇性辦案”、七成認為政治力介入媒體運作！



此外，當民調問及，台灣經過3次政黨輪替，到目前為止，“中央政府”和執政黨還有沒有以下情形：調查中高達70.8%的受訪者認為，政治力已介入媒體運作；60.0%認為政府高層濫用權力；另有59.3%指出政府存在選擇性辦案情況。



對於政府可能干預司法及檢調系統的看法，57.9%的民眾認為政治力涉入檢調機關，57.6%認為司法案件亦受到政治干預。



其他調查結果也顯示，47.5%的受訪者認為政府介入選務機關運作；43.0%認為政府濫用民眾個資；36.9%則擔憂政府進行非法監聽。



本次調查由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查時間：2025年4月22日至24日。調查對象：設籍在全台22縣市，年滿20歲的民眾。成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準 95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。