國民黨基隆黨部被搜索　二罷綠領銜人被約談

國民黨基隆市黨部。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／全台頻爆幽靈罷免民進黨籍“立委”連署書案，今天上午繼國民黨新北市黨部被搜索，並帶回書記長、書記以及三重區執行長外，基隆地檢署指揮調查站也傳出在上午9時50分前往基隆黨部搜索，並約談兩名領銜人及黨部幹部，目前仍在搜索調查中。基隆地檢署指出，將會統一進行說明。



基隆地檢署為偵辦議員鄭文婷、張之豪幽靈連署案，今日指揮基隆市調站調查官兵分多路，前往中國國民黨基隆市黨部、領銜人紀文荃、游正義家中進行搜索，並約談兩名領銜人及黨部幹部，目前仍在搜索調查中。基隆地檢署指出，將會統一進行說明。



綜合台媒報導，議員鄭文婷、張之豪均提出告訴指出，罷免連署書中有多筆死亡或偽造連署。基隆地檢署清查後發現，疑有偽造情資的狀況，旋即指派專案檢察官偵辦，並向基隆市選舉委員會調取相關資料，經勾稽比對後發現確實有異樣，今日見時機成熟，發動搜索。



基隆地檢署今日上午9時50分，指揮“調查局”基隆市調查站調查官兵分多路，進行搜索，將約談罷免鄭文婷的領銜人紀文荃、罷免張之豪領銜人游正義；目前正在搜索國民黨基隆市黨部，也將約談涉案的黨籍幹部到案說明。



因案件目前仍在搜索調查中，詳細約談人數未定，基隆地檢署指出，將會統一進行說明。