李眉蓁：凱道後藍須更有作為　團結往前衝

國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨26日號召25萬人上凱道“戰獨裁”後掀起政治效應。國民黨籍高雄市議員李眉蓁接受中評社訪問指出，藍營應該更清楚“民意”是因為反對民進黨政府所作所為才站出來支持，要全力應對全台罷免連署案，國民黨需要團結繼續往前衝。



李眉蓁表示，“倒閣”、“倒賴”的口號一直在喊，提出一個意見，然後讓民眾願意支持，一起往前衝，當初紅衫軍就是這樣，起鼓後開始往前衝，紅衫軍那時就是因為大家真的都受不了而站出來，那現在要用什麼讓口號民眾支持，一起往前衝？就是藍營要討論的地方。



李眉蓁歸納，第一，國民黨自己要團結，一起往前衝，這是最重要的，去談2026或2028感覺就是在分裂。第二，凱道這次很成功是因為藍白合作，基層會不解為何贏不了少數的“賴政府”，在野須一起合作才會有力量。第三，基層也都在看，很擔心號召上凱道後，最後又沒聲音，氣勢起來後就該要順勢而為，不要又沒有作為。



李眉蓁，高雄人，正修科技大學化妝品與時尚彩妝所碩士。高雄市議員選區在左營區、楠梓區。父親李榮宗曾任高雄市議員、高雄市果菜市場總經理。李眉蓁2020年6月在時任高雄市長韓國瑜遭到罷免後，接受國民黨徵召參與高雄市長補選落選。



國民黨26日凱道“戰獨裁”集會宣布共25萬人到場，高雄有45輛遊覽車北上。當天北上參與的李眉蓁說，南部很多自發性動員，很多想去的都報到沒有車子，在高鐵、捷運上都看到人非常多，當天有在下雨，很難得的是人都沒散，人還從外面一直湧進來，有感受民眾熱情，也彼此加油打氣。

