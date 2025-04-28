國民黨台北市主委遭羈押　議長代理

台北市議會議長戴錫欽代理國民黨台北市黨部主委職務。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／檢方偵辦罷綠委不實連署案件，中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹25日被台北地院裁定羈押禁見2個月。國民黨中央28日宣布，由國民黨台北市議會議長戴錫欽代理市黨部主委職務。



國民黨台北市黨部今日下午原先發新聞稿表示，主委一職將由副主委張延廷代理。隨後，黨中央突然發布指派國民黨籍台北市議長戴錫欽代理台北市黨部主委。



北檢偵辦國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的幽靈連署案涉嫌偽造文書罪，國民黨台北市主委黃呂錦茹19日被無保釋放，但經北檢抗議，高院發回更裁，台北地院25日裁定黃呂錦茹羈押禁見2個月



台北地院表示，綜合檢察官向本院聲請及抗告提出全部證據資料，本院判斷之基礎已與19日聲押時有所不同，因認被告黃呂錦茹涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書、《個人資料保護法》第41條之非法利用他人個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞。經斟酌比例原則，認為確保後續偵查、審判之順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微之強制處分不足以替代羈押，認有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款，黃呂錦茹自25日起羈押2月，並禁止接見、通信。