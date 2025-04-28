游盈隆析426凱道遊行　有4點值得觀察

國民黨26日號召民眾上凱道“反綠共、戰獨裁”，主辦方喊出多達25萬人到場響應。（中評社 資料照) 中評社台北4月28日電／中國國民黨26日上凱道“戰獨裁”，宣布有25萬人到場響應。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，主訴求雖有瑕疵，但有4點值得觀察，這場活動，讓國民黨展現出風雨同舟的團結景象，該來的人都來了，尤其藍白在“國會”，以及2026地方選舉，更加合作已成定局，對綠營會帶來多大衝擊值得觀察。



游盈隆今天在臉書發文指出，426的凱道遊行是由國民黨所發動，民眾黨積極響應的一場大規模群眾抗爭與示威活動，從規模來看，無疑是今年迄今最大的一場群眾集會，現場雖喊出破25萬人，但合理推估應在8至10萬之間，超過年初民眾黨“111釘孤枝”的7至8萬的盛況，更讓罷團419遊行相形失色。



游盈隆表示，這次活動的主訴求，“反綠共”對絕大多數人來講都是一個新名詞，參與活動的人跟著喊，其實似懂非懂，不甚清楚，“戰獨裁”則很明顯劍指賴清德，不滿賴的作風，兩訴求都有議論空間。



游盈隆認為，“反綠共”被當成活動主訴求，相當不可思議，這主要是因為近期傳出民進黨府院黨及“立院”黨團被“共諜”長期滲入，全面淪陷，多人被收押或偵辦中，明顯曝露嚴重“國安”危機，但相關高層紋風不動，不當一回事，在野黨強烈批評，並點名“國安會”祕書長吳釗燮下台，但硬說成“綠共”反而模糊焦點，威力與殺傷力都大減，在台灣人的認知世界，要強把民進黨和共產黨畫等號，是難以接受的。



另一個主訴求“戰獨裁”，游盈隆認為，獨裁是不好的、不當的、不應該的，這是過慣民主自由生活方式人們普遍的認知。政治學對獨裁（Dictatorship）有非常豐富且嚴謹的定義和討論。簡單地說，獨裁就是最高統治者權力不受節制，他/她可以為所欲為，獨斷獨行。準此而觀，賴清德不是獨裁者。



游盈隆除了認為426活動主訴求有瑕疵之外，有4點值得一提，首先是國民黨主席朱立倫在台上公開喊出“我們反中共，也要反綠共”，這是朱第一次公開高喊“反中共”，很有guts也很接台灣地氣。



第2點，“立法院長”韓國瑜出場還是與眾不同，場內歡聲雷動，其三把刀理論基本上契合台灣現今內外情勢，且一提再提“中華民國”，同時向大陸喊話，呼籲大陸停止軍演，也是第一次。



第3點，游盈隆認為，多位民眾黨“立委”和民意代表大陣仗助陣，慷慨激昂演說，大聲幫柯文哲喊冤，痛批賴清德獨裁，宣示投入反對大罷免，既有強化藍白合，也有力挺朱立倫的味道，未來藍白在“國會”及2026地方選舉，更加合作已成定局，對綠營會帶來多大衝擊，值得觀察。



第4點，游盈隆指出，426讓國民黨展現出風雨同舟的團結景象，該來的人都來了，這是2024“總統”與“立委”選舉結束後的第一次，主訴求雖略嫌生硬、不到位，但指標性人物高呼“反中共，要求停止軍演，停止大罷免”，仍然有其新意，後續發展值得關注。