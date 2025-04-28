鼓勵參加兩岸徵文遭指違法　區桂芝：文字獄

北一女國文老師區桂芝。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／陸委會近日接獲舉報，章法學會與中國大陸黨政機構合作，舉辦“2025年第2屆‘共讀一本好書’徵文大賽”，參加投稿者，還可獲得前往福建地區研學機會。北一女國文教師區桂芝透過LINE轉發該活動訊息，鼓勵學生參與。陸委會28日表示，該行為疑涉違反《兩岸人民關係條例》第33條之1，已將案件移交“教育部”處理。



區桂芝怒批，活動主旨就是共讀好書，“要做什麼統戰文章？”質疑陸委會想營造文字獄氛圍，更證明執政黨不會治國，只會恐嚇老百姓。



根據章法學會官網介紹，徵文大賽是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作交流活動，提供主題書單，鼓勵教師及學生閱讀並撰寫心得文章，投稿參賽，延長報名交稿至5月15日截止。



主辦單位有海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委員會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會、台灣章法學會，獎勵有一、二、三等獎及優秀獎，提供獎狀、獎金。一等獎獎金6000元；二等獎4000元；三等獎2000元；優秀獎獎金1000元，且投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。



區桂芝看到活動消息後，於4月20日在LINE向學生轉發徵文訊息，豈料有民眾向陸委會檢舉。陸委會28日表示，此案涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已移請主管機關“教育部”查處中。



根據《中時新聞網》報導，區桂芝受訪表示，自己只是傳了徵文活動，不知道為何會被檢舉，“我覺得很荒謬、可笑，活動就是共讀好書，書單也是中文學系的，這樣要做什麼統戰的文章？”更質疑檢舉的人可能有被害妄想症，陸委會想要營造文字獄氛圍。



陸委會表示，暑假將至，中共將持續藉由招攬我青（少）年學生赴中進行統戰活動，政府提醒我師生赴中前應注意相關風險，對中方主動邀約應提高警覺，如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合中方宣傳，落入統戰陷阱。



陸委會強調，“教育部”近期已通函各級學校，要求加強落實“赴中交流活動登錄平台”填報，除學校辦理之赴中交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴中交流活動，及學校協助公告中方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。



區桂芝說，以往自己看到徵文比賽，無論是國內或國外，校內或校外的活動，只要是中文活動她都會宣傳，問“不是要鼓勵閱讀嗎？現在動不動就要套上統戰，為何如此心虛？害怕被統戰？如果台灣價值很偉大，那我們藉著這種交流活動不是可以反統戰回去？”



區桂芝強調，往自己身上扣的罪明，完全只是子虛烏有，並舉例也有很多大學生拿論文去對岸參加比賽。如果現在連學術交流，都被扣上帽子，那未來是否要全面禁止，“要就明說，不要這樣動不動審查個案，這證明執政黨不會治國，只會恐嚇老百姓。”