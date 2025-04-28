國民黨基隆黨部被搜　謝國樑籲檢審慎考量

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／全台頻爆幽靈罷免民進黨籍“立委”連署書案，基隆地檢署指揮調查站在28日上午9時50分前往中國國民黨基隆市黨部搜索，並約談兩名領銜人及黨部幹部。對此，國民黨籍基隆市長謝國樑下午受訪表示，尊重司法偵查是他一貫的立場，建議“嫌疑人”坦白說明，然後交代清楚，也請檢方審慎考量，是否有必要以羈押剝奪人身自由手段偵查。



基隆地檢署為偵辦議員鄭文婷、張之豪幽靈連署案，今日指揮基隆市調站調查官兵分多路，前往中國國民黨基隆市黨部、領銜人紀文荃、游正義家中進行搜索，並約談兩名領銜人及黨部幹部，目前仍在搜索調查中。基隆地檢署指出，將會統一進行說明。



媒體報導，謝國樑下午在主持道安會報前表示，市府尊重司法，尊重地檢署，這是市府一貫的立場，也是不論他身為地方首長，或身為一個法律人一貫的態度，也就是尊重司法檢調辦案。



雖說如此，對於檢方今天發動搜索，謝國樑表示，他想提幾個建議，首先被偵查的被告、嫌疑人，也就是被偵查對象，建議配合檢調說明清楚，坦白的交代。



謝國樑認為，偽造文書罪本刑5年以下，一般以刑法理論來說，不太認定是重罪，所以被偵查的人，不管是黨部的志工，或者是今天對象中各類的市民朋友，就是坦白說明，只要配合司法單位說明清楚，聲押的要件會自然消失。



謝國樑說，要對偵辦的司法官提出建議，假如被偵查的對象有交代清楚，而且把整個過程說明詳細的話，是不是有必要以羈押，或者是強制處分等剝奪人身自由的手段，做為偵查的方式，也請基隆的司法單位審慎考量。



謝國樑表示，希望大家都能夠共同維護司法的信心，以及台灣成為一個良好“法治國”的形象，這也是他過去的所學（法律），一向都是這樣教他。