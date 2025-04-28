傳承重要民俗　雲林北港朝天宮推進香旗文化

雲林縣北港朝天宮與縣政府推出“乙巳年北港進香旗”。圖（中）為雲林縣長張麗善。（雲林縣政府提供） 中評社雲林4月28日電／“北港進香”於2024年由台“文化部”指定為台灣重要民俗，並認定雲林縣北港朝天宮為保存者。為永續百年香火與信仰傳統，廟方與雲林縣政府攜手推出“乙巳年北港進香旗”，雲林縣政府28日表示即日起在臉書“慢遊雲林”舉辦抽獎活動，希望藉此推動進香旗文化，用進香旗訴說“北港進香”的種種故事。



中國國民黨籍雲林縣長張麗善表示，進香旗是北港進香儀式中不可或缺的重要元素，旗上繡有進香宮廟名號、信徒姓名、媽祖聖號，象徵人與神的聯繫憑證。百年來陪伴每名“香燈腳”抵達北港的進香旗，不僅承載地方信仰的榮耀與認同，也記錄進香沿途故事與情感記憶。



朝天宮提到，“北港進香”歷史可追溯至百餘年前，早年進香時人手1支進香旗，旗身材料為棉布或絲緞，旗桿頂端有葫蘆頭可插柱香，桿上繫錫香火袋與銅鈴，香火袋用來裝香灰，行走時銅鈴發出聲響，告知大家進香者的到來。



目前朝天宮共蒐集約700支古早進香旗，從清朝到日據時代都有，年代最久遠的為道光26年（西元1846年），已有179年歷史。“北港進香”成為重要民俗後，廟方著手推廣進香旗文化，除推出限量進香旗，也計劃設置進香旗工作坊。



雲林縣文觀處長陳璧君指出，“北港進香”每年有數千進香團參與，且保留完整科儀，包含迎請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕等。同時亦尊重各地宮廟的多元化儀式，如交香、請水、招軍請火等，因此獲“文化部”審議委員肯定，成為台灣重要民俗。



為迎接白沙屯媽祖進香團的到來，雲林縣政府即日起至5月11日，在臉書“慢遊雲林”舉辦抽獎活動，只要tag2名好友，留言“我想要乙巳年限定北港進香旗”，就有機會獲得進香旗。