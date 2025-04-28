南投高空觀景塔松嶺之星見雛形 塔高50米

南投縣斥資新台幣5.5億元在名間鄉蓋高空觀景塔“松嶺之星”。（南投縣政府提供） 中評社南投4月28日電／南投縣斥資新台幣5.5億元在名間鄉蓋高空觀景塔“松嶺之星”，主體結構已完工，加緊進行室內整修、園區綠美化等工程，最快明年初試營運。南投縣觀光處表示，松嶺之星園區完工後，將招商引進民間資源，採OT委外營運，並串連周邊景點促進觀光。民眾可將南投、彰化甚至台中三地美景盡收眼底。



為活絡南投縣名間鄉觀光，縣府看準當地指標景點“松柏嶺受天宮”具香客文化，位置居高臨下，可遠眺中彰投三地美景。原計劃在附近興建號稱“全台最長的天空步道”，礙於中央不鼓勵再興設空中步道，且地方意見兩極，轉而規畫高空景觀塔。



松嶺之星觀景塔座落於八卦山脈南端，與彰化二水相鄰，基地面積約1633坪，2022年元月動土。塔身高約50公尺，設置商店街、停車場，頂樓規畫有360度玻璃帷幕觀景空間。遊客可選擇從地下室搭電梯直達頂樓，或從戶外雙螺旋階梯直上頂樓，體驗凌空感也考驗膽量，遠眺中彰投的夕陽與夜景；戶外則規畫地景公園、景觀步道。



塔頂並設有大型球體裝飾，夜晚LED燈會閃耀發光，遠遠就可看到璀璨亮麗的“松嶺之星”。



縣府觀光處指出，松嶺之星景觀塔完工後將引進民間資源OT委外營運。目前總體工程進度達70%，同步進行招商，也盤點周邊景點，包括松柏嶺受天宮、茶香步道、橫山賞鷹平台、七星陣地公園、參山公園松柏嶺遊客中心等景點。未來將於“南投旅遊網”建置“松嶺之星高空觀景台”服務專區，提供景點、交通等資訊，並販售特色文創商品。若一切順利，最快明年初試營運。