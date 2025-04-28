罷團稱“冬瓜路”釀車禍　顏寬恒駁斥

藍委顏寬恒出席“大肚區文中二地下停車場新建工程開工典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）台中市沙鹿區向上路段27日發生聯結車煞車失靈，追撞逾20輛汽機車，該路段因事故頻傳有“奪命長下坡”惡名，罷免藍委顏寬恒的團體稱，該路在地人俗稱“冬瓜路”，是因前“立委”顏清標要求國道3號交流道改道，導致該路成為長下坡、交流道的匯流地。顏寬恒今天對此駁斥，強調該路段納入計劃道路時，他父親顏清標才11歲，明顯是造謠！



沙鹿區向上路七段2號前，於27日發生聯結車疑似煞車失靈，連撞停等紅燈的21輛汽機車事故。該選區國民黨“立委”顏寬恒被“中二解顏”罷團質疑，“向上路長下坡嚴重車禍，顏寬恒人呢？”罷團更指出，該路段地方俗稱“冬瓜（顏清標綽號）路”，是因前顏清標在“立委”任內要求國道3號交流道改道，導致該路成為長下坡。



顏寬恒28日出席“大肚區文中二地下停車場新建工程開工典禮”澄清表示，向上路沙鹿、龍井段是1971年都市計劃就有的計劃道路，他父親顏清標當年才11歲，明顯和罷團所造謠的不符。他擔任“立委”後就提案興建大肚和美大橋，大型車輛直接經由國道三號銜接和美交流道，就是為了分散向上路車流，該工程已在2022年動工，預計2026年完工。



顏寬恒指出，市府在2020年曾評估建設向上路至中興橋共計4公里的高架，但當時初估工程經費要價將近39億，依照近年的通膨與工資上漲程度，現在造價會超過50億，況且這還只銜接到中興橋短短4公里，故未執行。他近期會再召集相關單位，針對高架化銜接台61線進行討論，因為涉及生活圈道路系統，後續也會爭取“內政部國土署”的經費支持。



另外，為解決向上路事故頻傳問題，台中市議會副議長顏莉敏在2022年曾召集市府相關會議，並提出短中長期的計劃，短期是透過區間測速，降低平均車速，以避免車輛煞車失靈問題。



中期將配合和美大橋通車，讓大型車輛轉由國道三號和美交流道銜接和美大橋進入台中港區。在長期部分，則是新建高架橋，與台61線西濱快速道路或中興橋進行銜接，讓重型車輛避開下坡路段直接進入台中港區。



顏寬恒表示，龍井本來沒有交流道，凍省前顏清標利用擔任省議員時爭取利用結餘款，配合向上路計劃道路的開闢，來開闢龍井交流道，且過去早期龍井大肚一帶多半沒有納入都市計劃範圍，更遑論計劃道路。因此，當時評估交流道設置最好的地點就在向上路，強調沒有把交流道“改”到向上路的問題，是“新增”。