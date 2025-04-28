關稅衝擊　4月消費者信心指數跌至1年最低

台灣消費者信心指數趨勢。（照片：台經中心） 中評社台北4月28日電／美國總統特朗普4月2日宣布對等關稅，其中對台灣稅率高達32%引發通膨憂慮。台灣中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布4月消費者信心指數（CCI），總指數為68.21點，較上月下滑3.65點，不僅連2月下滑，並創去年5月來低點，六項調查指標全數下滑，且多數創下去年中旬來的近一年低點，而投資股票信心跌最多，也創2023年6月以來新低。



中央大學今天公布4月消費者信心指數（CCI）總指數為68.21點，月減3.65點，創去年5月以來、1年最低水準。CCI的6項子指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，也全面下降。



本次調查中，下降幅度最多的指標為“未來半年投資股票時機”，調查為38.64點，月減11.25點，創2023年6月以來新低，反映對等關稅議題造成台股崩跌，散戶信心受挫。



其次為“未來半年購買耐久性財貨”99.13點，月減2.86點，創2021年7月以來新低，也反映股市財富效果縮減，令消費者對汽車、家具和大型家電的購買意願縮手。



“未來半年台灣經濟景氣”84.09點，月減2.71點，是去年7月以來低；“未來半年家庭經濟狀況”79.49點，月減2.45點，為去年5月來低。



而“未來半年就業機會”調查為73.02點，月減2.23點；“未來半年物價水準”，調查為34.91點，月減0.35點，為去年7月以來低點，顯示消費者憂心對等關稅議題使通膨壓力再起。



從絕對水準來看，六項指標全數偏向悲觀。



另外，“購買房地產時機”指標部分，調查結果為96.85點，月減2.71點，是2020年8月以來低點，顯示台股重挫後令房市買方更陷入觀望。



中央大學經濟系教授吳大任說明，對等關稅宣布之後，台股崩跌，目前震盪局面還沒結束，因為對等關稅最終結果未定，半導體關稅未出爐，這些不確定性都會導致金融市場波動大，投資信心自然轉為保守。



吳大任指出，他看待對等關稅的發展並不樂觀，除此之外，還必須面對半導體關稅課題，從特朗普發言推測，未來台灣要面對的半導體關稅不會太低，25%、30%都有可能，高額關稅將對台灣產業、經濟層面帶來重大衝擊，進而蔓延至勞動市場，這也是CCI指標全面下挫的關鍵。



吳大任表示，對等關稅的衝擊難以預測，除了股市影響投資收入，受薪階級也可能被波及，考量後續償還貸款能力存在不確定性，不敢貿然買房，可以預見，房市需求會顯著下降。



4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3108名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。