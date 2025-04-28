檢調搜索國民黨基隆黨部　帶走主委等7人

國民黨基隆市黨部。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／檢方偵辦罷綠委不實連署案件，基隆地檢署28日上午9時指揮“調查局”基隆市調查站、基隆市警局，兵分多路持搜索票前往國民黨基隆市黨部及罷免領銜人家中進行搜索，下午除帶回罷免兩案的領銜人游正義、紀文荃、許紹業外，也帶回仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰、國民黨基市黨部主委吳國勝、書記長李銘議等黨工，借用基隆市刑大偵訊室詢問。



媒體報導，基隆地檢署為偵辦民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪幽靈連署案，基隆地檢署檢察官28日上午，指揮基隆市調站及基隆市警局，赴國民黨基隆市黨部展開搜索。據瞭解，檢調警搜查了市黨部的電腦，帶回包括基隆市黨部的黨員名冊、小組長名單等文件，也查看了某黨工的私人手機資料。



另外，檢調也同步前往鄭文婷罷免案領銜人紀文荃、張之豪罷免案領銜人游正義的家中進行搜索，也約談兩人到案詢問。



28日下午3時左右，檢警調結束了歷時6小時在國民黨基隆市黨部的搜索。除兩案領銜人外，包括張案副領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、國民黨仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰等人，也一併被警調帶往市警局刑大偵訊室詢問，總計帶回7人。



張之豪表示，四周前國民黨基隆黨部曾表示，發起罷免他的行動是由民間團體所為，與國民黨無關，但今日檢調仍前往國民黨基隆市黨部進行搜索，充分證明連檢警都不相信國民黨的說詞。而他也期盼檢調能不畏任何政治壓力，秉公辦案，查明真相，勿枉勿縱，讓社會大眾看見事實的全貌。



鄭文婷今天說，2月下旬她就提告，已經有一段時間，檢調單位應該已經做了相當的查證，才會在今天發動強制處分權。司法機關搜索完之後，一定會將相關人等請到檢察機關，或者調查單位去製作筆錄。