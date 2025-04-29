台官方要求勸阻赴陸　馮國豐：業者反應不一

台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）台“觀光署”近期函文旅遊業者，要求勸阻遊客赴陸旅遊，引發業界討論。台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐接受中評社訪問表示，確實有接到業者反映，相關作法可能導致業務推展受挫，不過也有些業者認為，該函文只是勸導影響幅度不大，但無論如何，官方有要求，業界也只能配合。



賴清德今年3月13日發表“5大“國安統戰威脅及17項因應策略”談話，提及在兩岸交流上，要求相關單位提高民眾赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等，“觀光署”今年4月份陸續發文給旅遊業者，要求業者要勸阻旅客赴陸，加註警語。



針對台官方要求業者對赴陸旅遊民眾示警，馮國豐表示，業者反應不一，有的比較反彈，但有些認為，該政策只是要求業者勸導，但不具約束力，旅客有赴陸旅遊需求，還是會前往，影響幅度不大。當然，中國大陸旅遊市場龐大，也多少會影響相關業務推展，但官方政策是基於對遊客的安全考量，旅遊業也只能配合。



根據官方統計數據，台灣2024年全年出境人次達1684萬9683，恢復至2019年疫情之前98%的水準，出境旅遊目的地排行，日本居冠，人次突破600萬6116，其次則是中國大陸（不含港澳地區）277萬284人次。顯示大陸仍是台灣旅遊業者經營的主力市場。



馮國豐指出，站在業界的角度來看，當然是希望能夠拓展業務不設限，但既然政府有相關宣導，業者還是得配合。



談到近期觀光旅遊市場狀況，馮國豐表示，經營出境旅遊的業者生意較佳，入境旅遊則相對萎縮，境內旅遊部分也面臨客源下滑的問題，因此公會設法透過辦理旅展等方式，幫助業者開拓市場。



馮國豐說，今年公會舉辦2025台中國際旅展，4月25日至28日為期4天，集結全台最具代表性的五星級飯店與精品住宿品牌，祭出優惠折扣攬客，許多飯店的住宿券，以及餐飲業者的餐券銷售成績都不錯，面對入境人次表現不如預期，以及境內旅遊熱度消退，透過優惠措施可望刺激內需市場，對觀光旅遊業有所助益。