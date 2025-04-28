蔡正元秀電子腳鐐　楊永明：越來越肅殺

蔡正元涉“三中案”，突遭上電子腳鐐。（照片：楊永明臉書） 中評社台北4月28日電／中國國民黨籍前“立委”蔡正元日前在“三中案”二審時，原本只是證人詰問庭，突然被法院裁定必須戴上電子腳鐐，讓他質疑賴清德人馬鑽法律漏洞整他。日前與蔡正元一起上節目的前“國安會”副秘書長楊永明也痛批，綠色恐怖越來越肅殺。



蔡正元25日在臉書發文自爆，25日因三中案出庭，原本是沒什麼重要的證人詰問庭，檢方突然提出要法官裁定，對他實施：1、限制出境；2、提高保釋金；3、戴電子腳鐐不准出境。法官說，依法不能再限制出境，所以裁定電子腳鐐。



蔡正元還說，日本前防衛副大臣中山泰秀月初就託人跟他說：賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁。



蔡正元痛批，“這就是要整我”，因為這跟限制出境沒有不同，因為戴電子腳鐐不能接近機場或港口，他還聽朋友說，“戴電子腳鐐的目的就是要利用電子腳鐐幾次訊號不良，就可以把我抓起來羈押禁見，這是法律陽謀。”



檢察官出身的中國國民黨籍“立委”吳宗憲提醒蔡正元，監控人員會發一支可視訊手機，如果電子腳鐐訊號不良、中斷或故障，監控人員會打3次電話來詢問，每次間隔30分鐘，蔡正元要告訴對方自己在哪裡。電子腳鐐是使用手機訊號，如果在沒有手機訊號的地方，最好先說清楚。還有監控人員打電話來時，務必要接聽，如果對方打3通都沒接聽，接下來警察就要來找人了。



蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢、競選“立委”廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，成為三中案唯一有罪被告。案件纏訟至今7年，台灣高等法院25日開庭，蔡正元被當庭裁定須受電子腳環科技監控。