郭正亮預期下個炸點　若藍白主席都被抓

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／中國國民黨26日在凱達格蘭大道舉辦“戰獨裁”活動，會後主動針對17日台北地檢署抗爭案，前往台北市警察局中正一分局到案製作筆錄，並出現千人圍警分局場景。前“立委”郭正亮28日在政論節目預測，如果朱立倫被起訴羈押，就是第二個炸點，兩個在野黨黨主席都被抓起來，這樣還不叫獨裁？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，下一個聚焦是朱立倫的案子，集遊法未解散理論上是2年以下，會不會被起訴或羈押？到時候是另一個高峰。



郭正亮推測，如果起訴朱立倫，國民黨就爆炸了，過去在李登輝、馬英九時代，民進黨有多次都到檢察署示威靜坐，絕對是集遊法禁制區，也都沒有被起訴。



“我觀察第二個炸點是這個！”郭正亮強調，因為違反選罷法已經在調查，最大的都抓了。但集會遊行絕對是新的，如果兩個在野黨主席都被關，這樣還不叫獨裁？有這種民主政治？



對於國民黨地方黨部遭搜索，郭正亮指出，檢調動起來，目的就是讓“罷綠是零”，民進黨要確保“罷雙吳”都不會過第二階段。426這麼多人，郭正亮披露，警方有向上報告人數，大概是4萬多人，不過中正警分局估計是7萬。



郭正亮認為，人潮滿到中央圖書館、中正紀念堂，絕對有10萬以上。尤其有台東鄉親到4點還沒到，還有人被堵在央圖附近進不去。



對於賴清德昨天講話，郭正亮說，就是還在硬槓，一點都不承認自己有獨裁的行為，這就是政治學上的民主倒退，越來越獨裁，非常明顯，毫無反省。而且還用司法手段整肅政敵，還用媒體抹黑，司法和媒體就是最重要指標。國際上已經有很多個案，例如土耳其的艾爾段。



至於“如果獨裁還能集會抗議”的說法，郭正亮批評，表示賴清德對於民主倒退毫無理解。研究政治學的人都不好意思發言，林佳龍、游盈隆、陳明通現在都不好意思講話。