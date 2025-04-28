綠台南初選火爆　林俊憲控陳亭妃藉藍打綠

郭國文發文挺林俊憲。（取自郭國文臉書） 中評社台北4月28日電（記者 黃筱筠）民進黨台南初選競爭越演越烈，賴清德子弟兵、民進黨“立委”林俊憲今天在臉書上公開嗆競爭對手綠委陳亭妃。提及過去爭取新營立體停車場動土典禮，卻遭國民黨議員蔡育輝鬧場，一旁陳亭妃不僅支持蔡的謊言，甚至聲稱是由她協助爭取。林並質疑陳“怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉‘國會′的時候？”



挺林俊憲的綠委郭國文接著發文踢一腳說，“陳委員可以說明自己跟國民黨的關係嗎？”國民黨議員蔡育輝為了幫陳亭妃，在公共場合硬槓他，並表示他隱忍許久。陳委員對此事的回應，絲毫不反駁自己有和藍營合作。

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郭國文說，先前他不滿陳委員重復會勘，浪費行政資源，同樣是國民黨、支持兩岸統一的詹江村就跳出來罵他欺負陳委員。當時陳亭妃反駁，說是詹江村偽造身分，故意分化民進黨，不排除訴諸法律，請問有提告了嗎？還是你的友人真的去拜託詹江村攻擊他？

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陳亭妃臉書發文解釋，黨內是競爭不是鬥爭。賴清德一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。回顧過去，賴清德市長任內台南以72.9%的高得票率成功連任，這不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南隊凝聚力量的成果。因此，面對未來，我們更應該延續這股團結力量，攜手合作，為2028年賴清德順利連任打下堅實的基礎。唯有團結，我們才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。



林俊憲下午率先發文強調，過去隱忍不發，是為了大局著想，但類似的攻擊早已不是第一次，質疑怎麼會在全黨努力翻轉“國會”之際，藉藍營力量來打擊同志，最後呼籲，民眾相信民進黨是比國民黨更好的選擇，而不是要與國民黨站在一起，“希望同志都能謹記在心”。



林俊憲說，大罷免當前，很多事選擇隱忍不發，團結一致對外，這才是民進黨一路走來的精神。但今天發生的事，實在太過份，再不為自己解釋，似乎就是在默許他們的所作所為，以後只會變本加厲。



林俊憲表示，上午新營立體停車場舉行動土典禮，本應是喜事一樁，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇一場。提到去年5月1日，自己率領“立法院”交通委員會到台南來考察，主題正是今天動工的新東里停五以及善化南科LM區2座立體停車場。時任的王國材部長，以及在地“立委”郭國文辦公室代表、副議長林志展、議員陳秋宏與沈家鳳都來參與。



林俊憲提到，當時向部長詳細說明這2處的未來發展潛力，需要立體停車場才能緩解需求。當時前瞻計劃所剩結餘款不多，但部長聽完說明後，認為確實有需要，因此當下就指示補助3.2億元的經費，讓總經費10億的2座停車場能夠順利建設，會議記錄都有留下證明。



林俊憲說，結果今天動土典禮時，現場參加的多位黨內議員同志告訴他，蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關，還對他大罵，甚至在現場四處向人扭曲事實，而陳亭妃全程在他旁邊，支持他的謊言，甚至聲稱這項建設由她協助爭取。

