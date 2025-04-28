50名“立委”罷免二階連署截止日出爐

2025年台灣公職人員罷免案連署期間。（“中選會”提供） 中評社台北4月28日電／“中選會”今天公布全台50“立委”罷免案二階連署截止期限，泛藍“立委”集中5月，最早截止是黃建賓5月2日，最晚為林沛祥5月23日。民進黨“立委”多在6月截止，最早截止是陳瑩、伍麗華為5月31日，最晚為陳俊宇6月24日。



“中選會”指出，經查對後符合規定者，“中選會”將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票。



“中選會”28日透過新聞稿表示，依公職人員選舉罷免法規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，“立法委員”、“直轄市”議員、縣市長的罷免徵求連署期間為60天；縣市議員罷免徵求連署期間為40天。



“中選會”強調，罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。



根據“中選會”公布資料，35位泛藍委罷免案連署期間集中在5月初至5月中截止，最早截止的是國民黨籍台東縣“立委”黃建賓5月2日，最晚為國民黨籍基隆市“立委”林沛祥5月23日。民進黨“立委”罷免案多數落在5月底至6月中截止，最早截止是平地原住民“立委”陳瑩、山地原住民伍麗華為5月31日，最晚為宜蘭縣“立委”陳俊宇6月24日。



此外，高虹安罷免案連署期間將在5月4日截止。



泛綠“直轄市”與縣市議員罷免案方面，南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案二階4月14日截止，已在4月14日送交連署人名冊至地方選委會。苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖與曾玟學6月2日截止；基隆市議員鄭文婷、張之豪6月3日截止；新北市議員陳乃瑜6月21日截止。



根據“中選會”網站，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重復，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，“立法委員”、“直轄市”議員與縣市長罷免案應於40天內查對，縣市議員罷免案應於20日內查對，並將查對結果函報“中選會”，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。



“中選會”指出，經查對後符合規定者，“中選會”將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票。此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。