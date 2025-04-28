朱立倫喊全力協助二階　高雄雙罷劫：歡迎

“高雄雙罷劫”總部今天傍晚開律見記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月28日電（記者 蔣繼平）檢調偵辦罷免綠委連署涉偽造文書案，火燒到南部。罷免綠委黃捷、許智傑的“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢遭高雄地院裁定羈押禁見2個月，“高雄雙罷劫”總部今天傍晚開記者會，由律師強調徐尚賢非雄檢所指的認罪抄寫，而是“配合調查後某些事情遭到誤會”，針對徐遭收押一案已正式提出抗告。



另外，中國國民黨主席朱立倫今天喊出“520罷免賴清德”，下令全黨全力協助第二階段罷免連署，“高雄雙罷劫”總幹事朱磊則表示，罷免活動不會停止，下週會增加更多連署點，並樂見在野力量在凱道展現，希望看到更多實際行動，如果朱立倫願意來高雄，願意重視公民力量，他們張開雙手歡迎。



針對徐尚嫌遭高雄地檢收押，“高雄雙罷劫”28日傍晚5點半在總部召開記者會，徐尚賢父親徐國祥、罷團總幹事朱磊在律師劉家榮、張靜的陪同下進行說明，有關抗告的部分上午已向高雄法院提出，預計高雄高分院明天收到後就會有進度，徐在裡面也沒有受到不好的待遇，最關心仍是夥伴情況與連署進度。



律師張靜表示，這件案子本身絕對是政治案件，擺明政治干預司法、司法干預罷免，全台各地都是如此，台灣司法被政治操控，檢調變成執政者的東廠。司法檢調有無保持中立，到底是“國家”的“調查局”還是民進黨的“調查局”，從宜蘭、花蓮、新北、台北，所有檢察官所持的執法態度，大家可以去觀察瞭解。



媒體提問有關雄檢新聞稿提到，徐尚賢坦承有所謂認罪抄寫的部分是否屬實，律師劉家榮表示，徐配合調查把事情講清楚後，“感覺某些事情遭到誤會”，這部分已提出抗告，也建議徐保持緘默權，待調查清楚後好處理，徐表示尊重但會再三考慮，上週五也有開庭，開庭細節就保持偵查不公開。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標連署3萬5千份。