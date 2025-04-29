中評關注：罷賴蕭美琴得利　英系態度受矚目

蕭美琴28日會見2025年美國洛杉磯羅省中華會館回台訪問團。（照片：府方提供） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席朱立倫倡議罷免賴清德，台灣民眾黨“立委”張啟楷更清楚說要拉下14席綠委，就能讓在野黨在“國會”拿下三分之二的提案罷免賴門檻。依現行法律，賴清德若遭罷免，是由副手蕭美琴繼任。“罷賴換蕭”會不會對民進黨英系有吸引力？



根據“憲法”第49條規定，“總統”缺位時，由“副總統”繼任至“總統”任期屆滿為止。兩者都不能視事時，由“行政院院長”代行其職權。“總統”、“副總統”均缺位時，依《“憲法”增修條文》第2條第8項規定，由“行政院院長”代行其職權，並依同條第一項規定補選“總統”、“副總統”，繼任至原任期屆滿為止。



陳水扁2006年任期後段，因爆出貪污案，遭到中國國民黨“立委”丁守中與親民黨“立委”呂學樟等當時泛藍政黨提案罷免。因為投票無法通過同意罷免三分之二門檻，由當時“立法院長”王金平在院中公告該罷免案宣告不成立。該罷免案之罷免投票不予舉行。當時罷免案若能逐一通過門檻，陳水扁將離任，由當時的副手呂秀蓮接任。



國民黨如果在520賴清德任期滿一週年之後提出罷免案，第一階段至少必須76席“立委”同意，白委張啟楷才所說須拉下14席綠委。但其實在野黨也可以拉攏民進黨英系“立委”的支持，只是要看賴清德的仇恨值有多高，英系與賴有沒有到必須對決的地步。



賴清德一上任之後，親近蔡英文的黨內人士陸續出事，包括前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪，有意爭取高雄市長提名綠委林岱樺涉助理費案，爭取台南市長提名的綠委陳亭妃政治盟友、前台南市議會議長郭信良等最近也被調查，這些人會不會也跟著反賴？賴清德子弟兵林俊憲都直接開嗆，認為陳亭妃跟國民黨關係匪淺，應該要說明清楚。



賴清德與蔡英文在2020初選種下的嫌隙，至今仍有影響，英系對賴清德迭有微詞，加上賴只信賴自己人，而英系比起來是比較力挺蕭美琴。賴與黨內關係，會不會有空間讓在野黨爭取民進黨“立委”支持罷免賴？

