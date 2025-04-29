攻擊是最好的防禦！孫健萍號召518抗綠

國民黨中常委孫健萍表示518會再發起抗議行動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨26日上凱道戰獨裁後，新北市、基隆市黨部28日遭檢調搜索，多名黨工被帶走。國民黨中常委孫健萍接受中評社訪問表示，賴清德正對在野黨抄家滅族，國民黨應該戰略更清晰，很務實且有效反擊，下架綠委與防守藍委是全黨共識，黨內基層聲音是希望有一個正確方向，就看朱主席如何貫徹全黨支援二階連署。他自己會發動518赴民進黨中央黨部抗議，因為攻擊就是最好的防禦，要發起更多社會運動。



孫健萍，1974年生，台灣師範大學法學碩士、天津南開大學法學博士。南開大學政府發展聯合研究中心兼任研究員及法學院兼任副教授、高雄科技大學共同教育學院兼任教師，講授智慧財產權法與民法。



檢方偵辦罷綠委死亡連署偽造文書事件，日前陸續搜索國民黨台南市、台北市、宜蘭縣、新北市三重區及板橋區黨部。國民黨4月26日上凱道戰獨裁獲25萬人響應後，檢調28日再擴大行動搜索國民黨新北市黨部、基隆市黨部。



對此，孫健萍表示，台灣身陷美國對等關稅步步進逼、台積電與半導體鏈赴美、傳產面臨大規模倒閉潮等危機，賴清德無視這些問題，一意孤行全面打壓在野黨，這種行徑，與1933年納粹黨作法如出一轍，當時納粹黨得票只有43.91%，祭出府院黨檢媒對付其他在野黨。



“要展現更多民意的力量，518號召民眾赴民進黨中央黨部抗議！”孫健萍表示，民進黨只有4成民意，因此更要在賴清德520就職滿一周年前夕，表達人民要的是反剝削、反霸凌、顧經濟、護勞權，要讓賴清德知道不要甘於權鬥，要回歸民生法案與經濟，因為很多升斗小民都活不下去。



孫健萍表示，5月18日下午兩點由他自己號召，這是不分黨派，集結人民的力量，是整個人民對上傲慢政府的實力展現。他批“賴清德上任時說要改造社會、洗滌人心，難道人心洗滌難道是對在野黨思想控制？對付在野黨嗎？”

