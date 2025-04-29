曲兆祥：朱立倫聲勢雖提振　盧秀燕有新鮮感

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨舉辦凱道集會，宣布有25萬人參與。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，雖聲勢浩大，但對藍綠白惡鬥的大結構影響不大，反而會激化大罷免的對立情緒越搞越大。在國民黨主席選舉上，雖有效提振朱立倫聲勢，但手上已輸2次大選的他包袱太重，藍軍支持者可能更喜歡有新鮮感的台中市長盧秀燕。



朱立倫爭取連任主席，但黨內挑戰者陸續冒出頭，前彰化縣長卓伯源已表態參選，並表達若黨籍台中市長盧秀燕參選將支持。全台地方議會正副議長聯誼會長、黨籍新北市議長蔣根煌日前公開指出，9成地方正副議長都不反對盧參選，盧動向動見觀瞻。朱立倫陷入黨主席保衛戰，17日率眾在台北地檢署外集會、26日舉辦上凱道“戰獨裁”集會。另外，由於碰到綠營掀起大罷免，外傳國民黨主席選舉最快延到10月選舉。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，風雨中25萬人上凱道戰獨裁聲勢浩大，可以看得出台灣社會對民進黨執政的反感，否則以天氣、藍營氣勢，應該沒有那麼好的動員成果。但對台灣政壇影響可能不太大，大罷免不可能停，反而會更激化，雙方都會因為動員而情緒反彈越搞越大。



曲兆祥說，觀察國民黨主席選舉，朱立倫17日率眾在北檢外抗爭、26日凱道集會聲勢浩大，確實讓朱的聲勢較之前提升了不少，凝聚藍營傳統支持者、增加聲量，但能否超越盧秀燕聲勢，並不一定。況且，凱道集會的人潮要直接投射為對朱的支持率上升，恐怕不是那麼容易，主因為群眾是多方動員來的，甚至不那麼認同朱立倫的戰鬥藍佔了相當比例。

