中評關注：罷綠升級罷賴　朱立倫拚轉守為攻

國民黨主席朱立倫28日宣布罷免賴清德行動。（國民黨提供） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫在26日凱道抗議成功聚集民氣，28日宣布全台啟動罷免賴清德與“綠衛兵立委”行動，並發出全黨總動員令，支援第二階段罷綠委連署，將成果納入考核與公告。罷綠行動升級為罷賴，將兩者連結的意圖明確，就是希望轉守為攻，從被綠營強力壓制的局面中尋求突破，後續引發的效應如何，值得關注。



目前看來，朱立倫端出的罷免賴清德的行動設計，是以目前正在進行的15位民進黨“立委”罷免案為基礎。



根據規定，“立法院”提案罷免“總統”需四分之一“立委”提案、三分之二“立委”（76席以上）同意。以目前藍白加無黨籍“立委”62席計算，提案不成問題，但距離提案同意的門檻仍差14席。朱立倫的構想，顯然是喊出透過罷免成功，拉下至少14席綠委，並在補選中由在野陣營勝出，藉此重塑“國會”結構，就能推進罷賴程序。



從政治現實來看，這條路線的挑戰極大，加上近期檢調已對多個罷免綠委連署案啟動不實連署偵辦，且大舉搜索全台多個國民黨地方黨部、約談甚至收押黨工等，外界大多評估這可能產生寒蟬效應，增加第二階段連署難度。更不提這些綠委的選區大多是綠營優勢區，罷免成功後，在野要怎麼選贏，就是另一個更大的難題。



但朱立倫28日明令所有黨籍民代與地方組織全面動員，並將連署成果納入考核，試圖以組織紀律強化執行力，就是在宣示全力推動罷賴，即便僅有1%成功率，也要試試看的決心。



更不用說有了罷賴為目標後，在推動罷免綠委時，可以用譬如“罷免民進黨‘立委′就等於罷免賴清德”為口號，反制罷免藍委上，也可以和罷賴連結，如一定要守住藍委席次，才能達到罷賴目標等等，整體的策略及方向都更明確。



台灣政壇舉行全民普選後，2006年6月國民黨“立委”丁守中曾對當時面臨家族貪腐風暴的陳水扁提出罷免案，但經“立法院”表決後無法超過三分之二法定門檻，因此不另舉行罷免的公民投票。但當時的陳水扁曾因公開表達“因為個人及家人的事情，引起這麼大的風波，並付出這麼多的社會成本，表達由衷的歉意。”



因此，即便這次藍營推動的罷賴行動最終無法進入最後的投票階段，如能達到當年罷扁未遂效果，也是對“賴政府”不小的重擊。而朱立倫看來也沒有白白浪費26日凱道聚集的民怨，將能量化成實際行動，“罷綠升級成罷賴”，雖然挑戰很大，但可說是國民黨少見的主動出擊，能否真正轉守為攻，就看後續發展。