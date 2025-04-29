區桂芝宣傳兩岸徵文被認涉違法　網友炸鍋

北一女國文教師區桂芝。（中評社 資料照) 中評社台北4月29日電/台北市立第一女子高級中學國文教師區桂芝因日前轉發章法學會與中國大陸機構合辦的“2025年第2屆‘共讀一本好書’徵文大賽”資訊給學生，而遭到檢舉，並被陸委會認定涉及違法，她質疑陸委會想營造文字獄氛圍。此事也引發網友熱議，反問“讀書心得競賽也能統戰嗎”、“統戰在哪”。



據“中華民國”章法學會官網介紹，“2025年第2屆‘共讀一本好書’徵文大賽”主辦單位有海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委員會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會、台灣章法學會，獎勵有一、二、三等獎及優秀獎，提供獎狀、獎金。一等獎獎金6000元；二等獎4000元；三等獎2000元；優秀獎獎金1000元，且投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。



根據《中時新聞網》報導，區桂芝看到活動消息後，於20日在LINE向學生轉發徵文訊息，但有民眾向陸委會檢舉，陸委會表示，此案涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已移請主管機關“教育部”查處中。對此，區桂芝砲轟，檢舉的人可能有被害妄想症，陸委會想要營造文字獄氛圍。



區桂芝遭檢舉的新聞被轉傳至社群平台PTT後，引發網友熱議，他們表示“讀書寫心得也違法？什麼狗X”、“不過是藉題發揮罷了”、“看過書單就知道，跟統戰差了十萬八千里”、“山海經跟鏡花緣跟統戰有什麼關係”、“看完整篇新聞還是不知道統戰在哪”、“綠共是多沒自信？開始對台灣人做思想審查”、“讀書心得競賽也能統戰嗎”。