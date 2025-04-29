王鴻薇起底外媒記者惡評426　老婆民進黨工

藍委王鴻薇批評，民進黨自產自銷加拿大外媒。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北4月29日電／中國國民黨26日在凱達格蘭大道舉辦“戰獨裁”活動，加拿大時事分析家及記者寇謐將（J. Michael Cole）在臉書發表“好噁心”評論。中國國民黨籍“立委”王鴻薇27日在臉書發文痛批，民進黨動用側翼，假稱外媒批評，其實該記者雖是加拿大人，卻幫蔡英文當主編，老婆也在民進黨任職，根本是綠媒。



“民進黨自產自銷加拿大外媒！”王鴻薇質疑，426“反綠共戰獨裁”突破20萬人次，輾壓419民進黨的遊行，已經嚇到民進黨全黨出動洗地，各種側翼拿著滿滿人群照片不斷想壓低人數，穩定內部軍心。沒想到居然連假外媒這種招式都用上了？每次都會以加拿大記者身分，為民進黨攻擊政敵、歌功頌德的寇謐將(J. Michael Cole)出來痛罵參與的台灣民眾“好噁心”，之後再配合綠媒出口轉內銷，偽造國際輿論騙台灣人，但卻被網友發現他老婆還是民進黨國際事務部副主任，自己是蔡英文想想論壇的主編，這到底在演哪齣？做這種耍人民的新聞，民進黨才是真的好噁心！



王鴻薇指出，這位寇謐將就有網友翻出，他不但是小英教育基金會《想想論壇》英文版主編、其妻陳婉宜在蔡英文政府時代來代理過台灣民主基金會副執行長以及執行長，也在民進黨把持的遠景基金會董事擔任董事，更曾任民主進步黨國際事務部副主任，一家子讓民進黨照顧的相當周全，這哪是什麼外媒？妥妥的就是個綠媒。



王鴻薇提到，事實上這位民進黨御用“外媒”，過去也被質疑拿不少我們台灣人的納稅錢，卻沒有利益迴避，2020年其妻子台灣民主基金會副執行長陳婉宜任內就被爆出來，民主基金會預算2018年至少對寇謐將補助4次，完全沒有利益迴避，被質疑後陳婉宜才出來指示未來不會再邀寇謐將協助辦理專案，但是面對相關質疑要檢驗卻還是推說該基金會2019年度預算年報，已隱去參與計劃人名，難以監督，也讓這個案子不了了之，難怪每次看到民進黨有難，他都出來以外媒之姿，幫忙執政黨影響輿論洗地。