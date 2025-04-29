卓冠廷：賴清德下令35個罷藍委連署都要過

民進黨發言人卓冠廷（左）。（中評社 資料照) 中評社台北4月29日電／全台多個選區的“立委”罷免案進入第二階段尾聲，而藍營已成功號召25萬人上街反制。民進黨發言人、新北議員卓冠廷28日自爆，賴清德主席下的軍令狀是，每一區都得救，並要求35個罷免案全部都要過。



卓冠廷昨日接受《皓事之徒》訪問時表示，在上上周中常會的時候，賴清德直接明確交辦秘書長林右昌，“所有打電話進來黨中央表達，哪一個議員、哪一個縣市黨部，不認真的，請秘書長直接告訴他有人打電話來，我要求的。”所以如果有議員擺爛或冷眼旁觀，會進到賴的眼睛？卓冠廷說，會！每一個都會看到。所以如果覺得民進黨哪一位黨公職不夠努力，打電話有用！



《中時新聞網》報導，卓冠廷指出，花蓮對這次罷免是重中之重，如果二階沒有連署成功，對於整個罷團及所有全台灣大罷免運動是超級重大傷害。對於民進黨而言，所接受到的指令就是全力協助罷團，哪邊需要就去協助。一開始的命令是每一區都要救，賴清德主席下的軍令狀是，每一區都得救。



主持人李正皓說，卓冠廷爆料，是賴清德在某一次中常會說，32個都要過。卓冠廷補充，35吧！反正全部都要過。李正皓接著更正，反正30幾個都要過。



卓冠廷進一步說，現實他們在實際操作層次跟執行面，第一是如果沒有過，會對整個罷免活動氣勢有重大傷害，以及需要大家幫忙，花蓮剛好符合這幾個要件。實話講，10位黨工過去，就是站路口收連署書，一個連署台多2個人，2個人一個早上10份，20天就400份，5組就2000份，就是這樣。



卓冠廷指出，第一個層次就是像花蓮一定要衝過的，第二層次是正常黨公職要去支援的。至於有人抱怨，哪幾個縣市不夠努力，卓冠廷披露，上上周中常會的時候，賴清德主席直接明確講，交辦秘書長林右昌，“所有打電話進來黨中央表達，哪一個議員、哪一個縣市黨部，不認真的，請秘書長直接告訴他有人打電話來，我要求的。”有沒有壓力？會！



