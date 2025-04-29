檢調搜國民黨基隆黨部　聲押民政處長等3人

國民黨基隆市黨部。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／檢方偵辦罷綠委不實連署案件，基隆地檢署28日指揮“調查局”基隆市調查站、基隆市警局，兵分多路持搜索票前往國民黨基隆市黨部及罷免領銜人家中進行搜索，共帶回多人約談。其中基隆市府民政處長張淵翔、鄭文婷案領銜人紀文荃、仁愛區黨部主任張金發等3人今天清晨被基隆地檢聲押。



基檢懷疑基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌查詢戶政系統，協助罷免連署，今天向法院聲押張淵翔。



另外，國民黨基隆市黨部主委吳國勝以新台幣30萬元交保，張之豪案領銜人游正義以及鄭文婷案備補領銜人許紹業分別以新台幣15萬元、3萬元交保。



基隆地檢署29日指出，檢察官28日上午指揮“法務部調查局”基隆市調查站，針對某政黨基隆市黨部、罷免案領銜人住處等共6處執行搜索，並傳訊相關人到案說明，針對提議人名冊涉及死亡連署等事，進行查證。



基隆地檢署表示，經檢察官訊問後，以被告張金發、紀文荃、張淵翔等人涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。另被告吳國勝、游正義、許許紹業等人則分別以30萬元、15萬元、3萬元具保候傳。