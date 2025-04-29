中經院預估：特朗普對台關稅15%至20%

中經院長連賢明。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／對等關稅進入90天緩衝期，各國加緊腳步展開與美談判，希望將傷害壓至最低。中經院院長連賢明昨天列出3理由，認為特朗普對台灣的目標稅率為15至20%，台灣談判重點應努力爭取電子供應鏈豁免，這影響會比稅率還大。



美國總統特朗普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。



綜合台媒報導，中經院28日舉行“特朗普關稅風暴 智庫視角x政策對應”研討會，連賢明列出3理由，認為特朗普對等關稅地板價是10%，而對台灣可能的目標稅率，落在15至20%。



連賢明指出，第1，特朗普多次提高關稅時，多半以25%作為基準；第2，這次對等關稅中，最可能和美國硬碰硬的歐盟，給予的稅率為20%；第3，特朗普個人最鐵的盟邦以色列，給予的對等關稅則是在17%。



基於上述背景，加上台灣對美順差高，連賢明認為，當然最後談到15%以下是最好，但15至20%的區間可能性大。



連賢明補充，台灣如果能夠爭取電子供應鏈列為豁免項目最好，這影響遠比稅率還要大，因為台灣輸美產品約7成是ICT產品，而且電子供應鏈非常複雜，難以短時間移回美國。



中央大學台經中心執行長吳大任則說，儘管特朗普宣布對等關稅暫緩90天，但他預期台灣的對等關稅稅率若能夠從原先的32%降至20%就不錯了。另外，特朗普日前也放話將對半導體另外課稅。而從特朗普發言推測，他預期未來台灣要面對的半導體關稅應不會太低，稅率25%的可能性很高。



至於美中兩大經濟體對峙持續，台灣如何自處？連賢明表示，台灣的角色很微妙，不應該直接與美國對抗，但也不需要對此議題明確表態，現階段先把重點放在與美談判，而後再視談判情況，決定回應策略。