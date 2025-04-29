卓榮泰：發電量足夠　撥補台電是為穩電價

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）對於核三廠2號機即將除役，“行政院長”卓榮泰今天受訪時表示，他剛剛查了備載容量率還有15%以上，經評估今年尖峰用電，白天可維持10%、夜間也有7%的備載容量率。而在新的發電機組加入，今年甚至到2030年、2032年之前，我們發電量是足夠。



至於規模達4100億元的特別條例，遭在野黨質疑不該包含撥補台電1千億元，卓榮泰說，挹注1千億為的是讓台電健全財政、經營能正常，未來更有條件請求電價審議委員會從民生電價穩定的角度，審慎因應未來的電價討論。



卓榮泰說，要再次為產業界、所有工商業界請命，希望在野黨團能聽到產業界聲音，有足夠的因應，全力放在對關稅調整的衝擊上。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，今天排定為經濟組質詢。



對於核三廠2號機即將在5月除役，卓榮泰說，根據今年的整年尖峰用電評估還可以維持在白天10%，夜間7%的備載容量率，換句話說，這都在安全的狀況。



卓榮泰說，況且今年以來，我們還會有高雄的興達、森霸電廠及大潭電廠會有新的機組加入發電，所以，供電量足以彌補核三廠2號機所除役的發電量，供電是無虞的。我們會持續依照賴清德所揭示的二次能源轉型，繼續發展多元綠能，用深度的節能、科技的儲能，再加上安全電網韌性的加強。



卓榮泰認為，今年甚至到2030年、2032年之前，我們發電量是足夠於來支撐所有產業，以及因應AI高科技發展所需要的發電量，所以請民眾能夠安心。