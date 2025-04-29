郭智輝：台關稅談判爭取不能比競爭國高

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）中華經濟研究院長連賢明預估美國對台灣對等關稅將從32%縮減至15至20%。台“經濟部長”郭智輝29日表示，談判當然希望關稅降到最低，起碼不能比競爭國家還高。



郭智輝隨“行政院長”卓榮泰29日上午赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。



媒體問，中經院長連賢明預估關稅協商10%恐守不住，特朗普可能鎖定15至20%關稅，另外也希望爭取ICT產品豁免，促台日韓聯盟成形、替代大陸生產。



郭智輝回應，預估大家都會預估，主要當然希望關稅能談判降到最低，最起碼在關稅談判上，台灣的關稅不能比其他競爭國家還高，這是最主要的談判目的。



媒體問，政府推核電歸零，但台灣還有84%是火力發電，電價是否漲？台電撥補1千億元新台幣是否是偷渡編列預算？再生能源規劃朝向30%？



郭智輝表示，現在有用低碳天然氣、無碳綠能發電，空氣不會受到影響，明年11月會將再生能源朝向20%。撥補台電1千億，也是面對關稅的緊急對應，當然很多地方業者希望不要漲電價，可是台電目前遭遇財務緊迫，這麼高負載，利息又高，每年300億元，“政院”聽了業者反應，也知道業者很緊張關稅，因此要改善台電財務。