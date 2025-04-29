罷綠委涉不實連署　國民黨新北書記長聲押

國民黨新北市黨部。（中評社 資料照) 中評社台北4月29日電／新北地檢署偵辦罷綠委涉偽造案，昨天指揮搜索中國國民黨新北市黨部等3處，帶回4人。國民黨新北市黨部書記長陳貞容今天凌晨移送新北檢復訊，檢察官訊問2個多小時後，向新北地方法院聲請羈押禁見。



新北檢15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、三重區黨部志工應大華，以及提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪嫌疑大，且有串、滅證之虞，聲押禁見。



新北地院16日裁定，6人分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。檢調過濾扣案證物發現新事證，檢察官昨天上午指揮“法務部調查局”新北市調查處、北部地區機動工作站發動第2波搜索。



檢調前往國民黨新北市黨部、陳貞容住處以及書記朱蓓儀住處查扣相關資料，昨天上午9點多將陳貞容和朱蓓儀帶到市黨部進行相關資料的指認，搜索行動於上午10點結束，帶回陳貞容、朱蓓儀，也約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以釐清案情。



昨天傍晚5點40分許，蔡甘子戴著帽子及口罩步入新北地檢署偵查大樓，大約1小時後，朱蓓儀、羅大宇也被帶抵新北檢復訊。檢察官訊後，將蔡甘子、朱蓓儀及羅大宇請回。陳貞容於今天凌晨0時30分許移送新北檢復訊，檢察官訊問2個多小時後，將陳貞容聲押禁見。