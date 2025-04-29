涉死亡連署　基隆民政處長、藍黨工遭聲押

基隆市政府民政處長張淵翔。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，經搜索、約談後，29日向法院聲押基隆市府民政處長張淵翔、鄭文婷案領銜人紀文荃、中國國民黨仁愛區黨部主任張金發。



另外，國民黨基隆市黨部主委吳國勝新台幣30萬元交保，鄭文婷案備補領銜人許紹業及張之豪案領銜人游正義，則分別以3萬元、15萬元交保。



檢察官28日指揮基隆市調查站，兵分多路持搜索票，前往國民黨基隆市黨部、罷免領銜人住處等共6處搜索。以涉嫌偽造文書等罪嫌，以被告身分約談鄭文婷案領銜人紀文荃、張之豪案領銜人游正義及鄭文婷案備補領銜人許紹業。



檢調另以證人身分，帶走仁愛區黨部主任張金發、黨部主委吳國勝、黨部一組總幹事蕭壯峰及黨部書記長李銘議。蕭壯峰、李銘議經調查官詢問後請回，張金發、吳國勝則轉列為被告，移送地檢署復訊。



經檢調交叉比對證詞，認為仍有事證尚待釐清，約談張淵翔。檢調懷疑，張淵翔利用戶政系統，協助查詢相關個人資料，介入罷免連署，違反行政中立。經檢察官復訊後，今天向基隆地方法院聲請羈押張淵翔、紀文荃、張金發，吳國勝、許紹業、游正義則分別各以30萬元、3萬元、15萬元交保。