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卓榮泰：台爭取CPTPP　要會員國全同意難
http://www.CRNTT.com   2025-04-29 11:01:05


卓榮泰（右）與郭智輝（左）接受質詢。（中評社　張穎齊攝）
　　中評社台北4月29日電（記者　張穎齊）針對台灣爭取加入CPTPP應對美國高關稅的訴求，“行政院長”卓榮泰29日表示，台灣一直都爭取加入，這是好方向，但最困難的是，要CPTPP所有會員國一致同意，是比較困難。

　　“行政院長”卓榮泰29日赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。中國國民黨籍“立委”廖偉翔質詢，新加坡今年是CPTPP輪任主席國，國務資政、前總理李顯龍說，特朗普關稅戰破壞全球貿易體系，也說各國不能不和中國大陸做生意，CPTPP是重大成就。台灣是否爭取加入CPTPP以應對美國關稅戰？

　　卓榮泰答詢，台灣國際地位特殊，爭取加入CPTPP是好方向，最難的是要所有會員國一致性同意，這比較困難，而台灣願意做自己的義務，產業界也希望台灣能全球布局，更努力去跟國際說“台灣加一”。

　　對於關稅談判進度？卓榮泰說，談判過程一直都在進行，不便在這多說明，台灣是希望比照美加墨自貿協定，從零關稅談起，支持方案做更好，談判過程都很謹慎。

　　廖偉翔再度提到希望台灣能普發現金擴大消費力，卓榮泰並未承諾普發現金，僅說整體開發建設、照顧社會弱勢比較全面。另外對產業也不會疏忽，編列撥補台電新台幣1千億元，也是要讓電價穩定。“經濟部長”郭智輝補充說，都會協助產業導入AI轉型，政府周末也都沒休息、都有在產業座談。 


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