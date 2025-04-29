特朗普就職百日　簡漢生：一人搞得天下大亂

中美經濟合作策進會理事長簡漢生。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普就任百日，前台“外交部長”林永樂29日表示，過去100天特朗普已讓美國、國際都大亂，尤其是對等關稅到凍結90天，而中美之間的戰略競爭，是涵蓋關稅戰、科技戰、貿易戰、地緣競爭關鍵等。中美經濟合作策進會理事長簡漢生也說，短短100天，一個人搞得天下大亂，這是幾十年來第一次。



對外關係協會29日上午召開“2025年美國總統特朗普就職百日”座談會，由前“外交部”發言人高安主持，並邀請前“外交部長”林永樂致詞，中國國民黨籍“立委”林沛祥，前“總統府”秘書長、前政治大學副校長林碧炤，前海基會董事長洪奇昌，淡江大學戰略所兼任副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，政治大學外交系兼任教授鄧中堅，前“外交部次長”謝武樵與談。



藍委林沛祥認為，美國已從全世界商業秩序、國防秩序的擁護者，變成一個改變規則者，當特朗普認為某些美國政府部門不必要時，包括大砍USAID、教育部時，恐怕最終會導致國力衰退。雖美國仍是全世界最大市場、最有購買力族群，但當美國已改弦易撤，台灣或其他國家怎麼面對，將是很嚴峻課題，與全世界做朋友，才是“中華民國”活下來的方法。

