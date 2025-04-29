賴清德下令罷藍委全要過二階？林右昌沒否認

民進黨秘書長林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）目前罷免中國國民黨籍“立委”進入第二階段連署有35位，傳出兼任黨主席賴清德之前在中常會下軍令，必須35席國民黨籍“立委”都要連署過第二階段。民進黨秘書長林右昌今天回應說，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是全力協助、並維護公民團體權利，黨中央有五項指示跟要求，希望所有黨公職全力協助，態度跟主張清楚，就是從旁全力支持。



民進黨發言人、新北議員卓冠廷27日在《皓事之徒》節目透露，賴清德曾在一次中常會上下達軍令，每一區都得救、連署罷免藍委35個全部都要過，而上上周中常會，賴清德也交辦秘書長林右昌“所有打電話進來黨中央表達哪一個議員、哪一個縣市黨部不認真的，請秘書長直接告訴他有人打電話來，我要求的”，所以如果覺得哪個地區的黨公職不夠努力，打電話到黨中央是會有用。



林右昌表示，罷免是公民自主行動，民進黨完全尊重，個別罷免選區是否有公職人員努力協助，都會關心跟瞭解，當然也會收到許多關心民眾電話，有些是誤會，會做相關說明，但如果有黨公職不夠積極的狀況，也會做提醒，不針對個案，所有打電話來的都會說明。



有沒有哪些選區罷免藍委第二階段還未過門檻，需要盡力協助。林右昌說，有關罷免狀況還是要尊重公民團體統計結果，黨中央不方便回應，但各罷團需要的協助，民進黨衹有一個立場就是全力支援，過去到現在都是如此，至於特別困難的選區，都已經有組織團隊、人力在支援，都尊重公民團體發言。



至於罷免團體召集人曹興誠喊話民進黨應該要全面動起來，林右昌也說，大家都看到民進黨公職在各區域全力以赴，這無庸置疑。



林右昌日前邀集全台黨部主委召開會議，會後並召開記者會說明，要求所有黨公職做到以下五項工作：第一，即日起民進黨全台各縣市黨部與所有黨公職服務處轉為挺公民的“民主連署站”；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被進入。第四，協助公民文宣的擴散還有宣傳；第五，協助後勤與行政的作業。