林右昌：朱立倫罷賴是為選黨主席走極端

民進黨秘書長林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席朱立倫提出要罷免賴清德，是否有應對措施？民進黨秘書長林右昌今天召開記者會表示，朱立倫說要罷免賴清德，大家可以關心朱的目的是什麼？國民黨即將選黨主席，朱立倫所有動作跟言行走極端路徑，目的是否為了鞏固黨主席位置，而不是為了國民黨，也不是為了“國家”社會。



他也說，國民黨在進行綠委罷免時，國民黨跟地方黨部不約而同發現，偽造文書、死亡連署、抄名冊等事證，也有許多人承認犯罪事實，既然跨縣市國民黨部都有這樣的狀況發生，不禁讓社會懷疑，這是不是系統性、有組織的犯罪行為？大家可以關注，“這樣的組織犯罪是否合理、在法律上有何責任”。



《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德民調大跌，施政滿意度上，則有47.1%表達滿意，相較上月大跌8.5個百分點、另外有47.3%不滿意，不滿意創新高，首度高過滿意度，不滿意度超過滿意度呈現死亡交叉。



林右昌表示，民調資料大家都經常看到，民調起伏都是施政參考，不管是外部還是內部民調都是參考依據，面對關稅跟國際情勢劇烈轉變，執政團隊都是用穩健態度面對，現在國際局勢是非常大變局，不管是俄烏戰爭還是關稅議題，都是各國必須面對的嚴峻狀況。



他接著又批在野黨，面對這樣的情勢，朝野應該團結應對，但在野黨並沒有停止攻擊，甚至對行政團隊進行錯誤認知作戰，政府會持續傾聽民意跟產業聲音，最近這段時間，賴清德與“行政院長”卓榮泰不斷下鄉傾聽民意，瞭解產業心聲，及時協助所有產業，全台灣團結面對關稅難關，全民拚經濟，一定可以讓台灣穩健向前。



至於民進黨“立委”也有15位進入第二階段罷免連署，之後還有顧好“立委”跟議員方案具體措施？林右昌指出，大家都非常瞭解，每個“立委”跟議員選區狀況都不同，每個罷免選區都有其選票基礎跟選民結構不同，這部分還是要回到選區。尊重當地民代看法，黨中央再進行協助。



他仍再批在野黨說，國民黨發動的罷免是為了政治鬥爭，把政治局勢跟社會氛圍搞亂，綠營被鎖定罷免對象，都是優質“立委”跟議員，沒有任何錯誤或不當言行，這可以讓所有選民跟社會檢驗，黨中央對所有“立委”跟議員非常有信心。