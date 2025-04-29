南投表揚模範勞工　許淑華：美關稅衝擊就業

南投縣長許淑華（左1）、南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉（右1）共同表揚模範勞工。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月29日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天出席南崗工業區模範勞工表揚大會，親自頒發獎狀嘉勉212位獲選模範勞工。許淑華表示，近期美國對等關稅政策衝擊台灣產業界，企業面臨挑戰，就業市場也因此被影響，他要感謝勞工朋友提供穩定的勞動力支持產業，也希望產業界要照顧勞工，縣府也會擔任勞資溝通橋樑，穩定經濟與就業環境。



五一勞動節前，南崗工業區廠商協進會29日在南崗會堂，舉辦2025年ˊ度模範勞工表揚大會，今年共有212位獲選模範勞工受獎，南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉邀請縣長許淑華、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘等人到場擔任頒獎嘉賓，感謝勞工朋友的貢獻。



許淑華受訪表示，今年模範勞工表揚格外不易，因為面對美國對等關稅政策突如其來，許多企業面臨很大的挑戰，甚至影響就業市場，南崗工業區廠商協進會此時舉辦模範勞工表揚，能夠減少勞工朋友對於就業環境的憂心，同時，勞工朋提供更穩定的勞動力，也是產業在困境之下繼續前進的基石。



許淑華說，五一勞動節前夕，感謝南崗工業區廠協會企業朋友，表揚優秀勞工，勞工提升企業競爭力，是企業最寶貴資產，也希望產業界要照顧勞工，縣府在相對不確定性的時刻，將針對職場環境，包括增進勞工與僱主關係，加強各項輔導，擔任勞資溝通的橋樑，穩定經濟與就業環境。