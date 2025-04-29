美強逼新台幣升到13.3？郭智輝駁斥

左起“經濟部長”郭智輝、“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）近日網傳美國總統特朗普的終極目標是讓美元兌新台幣匯率打到13.3。台“經濟部長”郭智輝29日表示，這是股票分析師唯恐天下不亂的預估。“行政院長”卓榮泰則說，新台幣匯率等挑戰，“央行”都有評估。



對於美元兌新台幣匯率13.3的說法，郭智輝駁斥，這是股市分析師，唯恐天下不亂。卓榮泰表示，新台幣長期穩定，當然面對匯率的重大挑戰、在股匯市調整，都必須去面對，央行各種研判都有，但還不能告訴台灣人最不好的狀況怎樣，應還不到時候，央行固定都有評估報告。



國民黨籍“立委”牛煦庭追問，台積電赴美設廠，不擔心破窗效應？所有供應鏈全都移至美國？



郭智輝說，都有分析，台積電赴美，以現在生產的量尚無法誘使供應鏈到美國，現在在美國還是很少量，除非未來台積電6個廠都在美國蓋好，供應鏈才會過去，那可能要7、8年後，不會是現在。而ICT本來在美國就有一廠，隨著美國需求擴大調整。



卓榮泰說，台積電在美國的量還不大，供應鏈沒去的必要；若未來量大，也可能是扶植有競爭的產業，比如化學產業，政府都有與企業討論。



牛煦庭問，“政院”對產業的衝擊影響評估報告何時出爐？賴清德提台美從零關稅談，有評估對台灣農產等衝擊嗎？



卓榮泰說，會爭取好的談判結果，希望降低衝擊，會讓產業安心，政府備妥談判方案、隨時啟動，對於關稅衝擊評估有，至於產業衝擊評估要談判的一定程度，才會有重新核算地確定數字。郭智輝也補充，若用美國課台灣32%去估，影響是5%、衝擊12.5萬就業人口，但目前關稅還沒敲定。