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海鯤號4月海測無望 台軍：進行系統調校
http://www.CRNTT.com
2025-04-29 14:52:01
台海鯤號潛艦。(資料照 台船提供)
中評社台北4月29日電／台船承建打造的自造潛艦原型艦海鯤號，依合約規定今年11月交艦，原定4月海上測試，如今已近月底仍無法進行恐會跳票。海軍參謀長邱俊榮中將29日在“國防部”例行記者會上表示，當初原訂4月海測是初步設定時間，目前潛艦正在做系統調校與測試，確定海上安全、必要裝備或電力條件都要符合，達成條件才是主要目標。
至於海測時程是否不排除延至5月？“國防部長”顧立雄表示仍期待4月底前進行；若無法如期海測，是否對台船罰款？顧說，只要不影響11月交艦期限即可。
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