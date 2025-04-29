基隆民政處長遭聲押　謝國樑：無罪推定原則

基隆市長謝國樑。（照片：基隆市政府提供） 中評社台北4月29日電／基隆市政府民政處長張淵翔29日因為涉入罷免民進黨籍議員偽造連署案，遭基隆地檢署聲請羈押。中國國民黨籍基隆市長謝國樑29日一早表示，他尊重司法的調查，也秉持無罪推定原則，市府會觀察事情的後續。



謝國樑認為，檢調調查這次的案件，主因是“偽造文書”，他認為，偽造文書罪一般來說是本刑5年以下，在刑法理論上不能算是重罪。所以希望被偵查對象應對檢調明確地把事情講清楚，也建議司法單位不要採取剝奪人身自由的強制處分手段。



基隆地檢署28日兵分多路持搜索票搜查國民黨基隆市黨部、議員罷免案領銜人住處等6地，並帶回多人約談，在調查過程中，檢調認為有部分事證有待釐清，因此約談基隆市民政處長張淵翔。



據瞭解，檢調懷疑張淵翔利用戶政系統查詢相關個人資料，介入議員罷免連署，疑似有違反行政中立等情事，因此檢察官在復訊後，向基隆地方法院聲請羈押張淵翔。



媒體報導，對此，謝國樑29日上午受訪時表示，市府的立場是尊重司法，也鼓勵受司法調查者能夠被相關的事實清楚地交待、配合檢調的調查。市府方面則是秉持無罪推定原則，並繼續觀察事情的後續。



談到張淵翔遭聲押，市府是否會調動其職務時，謝國樑表示，市府會視法院及相關司法機關的後續裁定，才會做相關的考量。他強調，市府一向最尊重的就是檢調機關，對於地檢署或地院的相關裁定也表示尊重。