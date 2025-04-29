陳冲：台若接受海湖莊園協議恐淪高負債窮國

新世代金融基金會董事長陳冲。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／美國總統特朗普祭出對等關稅，源於白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）報告中的“海湖莊園協議”（Mar－a－Lago Accord）。前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲昨日發表評論表示，海湖莊園協議是富豪版的HIPC（重債窮國）機制，台灣如無條件接受，過去50年胼手胝足成果將會淪喪，反有淪為HIPC之虞。



陳冲28日以《可悲可惡又可怖的海湖莊園》為題，針對美國總統特朗普祭出全球對等關稅的議題發表文章。全文內容如下：



金融界人士對HIPC一詞，不會陌生，那是1996年起，由國際貨幣基金（IMF）及世界銀行（World Bank）所主導，針對37個開發中國家的債務紓困計劃，HIPC代表高負債貧窮國家，被列入的國家並不光彩，但也無奈，而因IMF與WB採取的標準與手段，相當嚴苛，效果又不彰，所以三十年來HIPC一直是很爭議的機制。



承襲購買海湖莊園的手段，以及特朗普“交易的藝術”一書的精髓，海湖莊園協議對美國而言，確不失為解決燃眉之急的妙方（雖然還有各國政府以外持有的美債尚須處理）。



但如真的付諸實施，對不同國家就產生大小不同的影響，以“中華民國”為例，依“中央銀行”副總裁在“立法院”答覆，外匯存底有92%為美債（總裁後來更正是八成，怪哉！差距如此之大），依“央行”資料，外匯存底約有5780億美元，近年雖受通膨影響，倒還真是“護國神山”，一但稍有閃失，或有capital loss，“央行”無法繳庫事小，動搖“國本”事大。

