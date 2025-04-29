罷綠委案　國民黨新北黨部書記長羈押禁見

國民黨新北市黨部。（中評社 資料照) 中評社台北4月29日電／檢調近日全台偵辦中國國民黨罷綠委連署不實案，新北市地檢署28日發動第二波搜索，前往國民黨新北市黨部及相關人士住處搜索，並查扣資料，其中市黨部書記長陳貞容與書記朱蓓儀等人被帶回。陳貞容29日凌晨移送新北檢，檢方復訊後聲押禁見。新北地院29日審理後，裁准羈押禁見。



新北地方檢察署偵辦多名民進黨“立委”罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。28日上午發動第2波搜索，前往國民黨新北市黨部等地搜索並帶回書記長陳貞容、書記朱蓓儀並約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以釐清案情。



全案經陸續送檢方復訊後，蔡甘子、朱蓓儀及羅大宇等人訊後請回。陳貞容於今天凌晨0時30分許移送新北檢復訊，檢察官訊問2個多小時後，將陳貞容聲押禁見。



新北地院今天上午11時召開羈押庭，經審理約1小時後，法官裁定羈押獲准，成為新北檢方偵辦此案首名遭羈押獲准的國民黨黨工。



新北檢於日前首度搜索後，國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、三重區黨部志工應大華及提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人，遭檢方聲押禁見，新北地院16日裁定，6人分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。