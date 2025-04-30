廖先翔：台灣需調整戰略定位　脫鉤美國優先

國民黨籍“立委”廖先翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）針對美國對等關稅，中國國民黨籍“立委”廖先翔接受中評社訪問表示，“台灣優先”與“美國優先”應逐漸脫鉤，台灣需重新調整戰略定位，台灣唯有堅定自主，維持自身安全，才有利繁榮發展。



廖先翔表示，自冷戰以來，台灣因位處第一島鏈樞紐，兼具保障美國本土安全的戰略意義，長期獲得美國在軍事與經濟上的支持，建立起互利互補的合作模式。然而，隨著“美國優先”政策的興起，台美之間的互動正出現明顯質變。



他說，美國近年積極推動製造業回流與貿易保護主義，台灣作為全球供應鏈的重要樞紐，直接受到衝擊。台積電除已在美國投資650億美元，近期再宣布將投入1000億美元擴建美國廠區，雖符合美方戰略需求，卻也反映出台灣關鍵產業資源正逐步外移。從長期來看，這恐將削弱台灣本土經濟的自主性與全球競爭優勢。



廖先翔向中評社說，今年特朗普進一步宣布提高對全球進口商品的關稅，台灣不僅未獲得特別待遇，甚至面對比許多國家更高的關稅障礙，對出口導向的經濟結構形成實質壓力。即使台灣是美國在亞太的重要防衛夥伴，於“美國優先”的政策邏輯下，依然難以獲得差別化保障。



他強調，此外隨著軍事科技演進與戰略思維調整，第一島鏈的傳統戰略價值正逐漸式微。美方甚至推動從沖繩部分撤軍，轉而強化第二與第三島鏈的軍事部署，台灣的地緣優勢亦不若以往明顯。台美關係正從過去的互利穩定，轉向以美國利益為優先的單向主導。



廖先翔說，在此背景下，台灣政府必須從宏觀與前瞻的角度，重新調整國際戰略定位。台灣必須確保“台灣優先”的政策思維，不應淪為“美國優先”之後的次等選項。唯有堅定自主，台灣才能在日益動盪的國際局勢中，維持自身的安全、繁榮與未來發展空間。



現年37歲的廖先翔，出生於基隆市，政治大學行政管理碩士。新北市第十二選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）“立委”，曾任2屆新北市第十選區（汐止）議員。父親為國民黨籍前新北市議員廖正良。