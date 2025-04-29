林碧炤：美課徵高關稅　台人疑美自然會升高

前府秘書長、前政治大學副校長林碧炤（左二）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）針對美智庫民調，台灣民眾對美國信任度下降，前“總統府”秘書長、前政治大學副校長林碧炤29日表示，美國總統特朗普的對等關稅政策，再再都影響到台灣民眾生活的方方面面，“疑美”自然就會升高，相信在關稅問題解決後，就能解決。



前海基會董事長洪奇昌也說，這段期間台灣社會疑美是必然，過去美牛問題也是如此，當美國領導人在這麼短的時間，突然以懲罰性的對等關稅施加台灣，台灣民眾的不滿勢必要讓美國知道。



華府智庫“布魯金斯研究所”（Brookings Institute）25日公布台灣民眾對美國信任度民調，在特朗普重返白宮後，有15.9%民眾認為美國是“非常不值得信任”的盟友，相較去年7月的8.2%增加接近1倍、“不值得信任”有22%、“非常值得信任”或“值得信任”約23.1%。至於美國在台海戰爭提供支援的可能性，僅有37.5%受訪者認為“可能”或“非常可能”，低於2024年7月的44.5%；認為美國“不可能”或“非常不可能”協助台灣的則有46.7%。



對外關係協會29日上午召開“2025年美國總統特朗普就職百日”座談會，由前“外交部”發言人高安主持，並邀請前“外交部長”林永樂致詞，中國國民黨籍“立委”林沛祥，前“總統府”秘書長、前政治大學副校長林碧炤，前海基會董事長洪奇昌，淡江大學戰略所兼任副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，政治大學外交系兼任教授鄧中堅，前“外交部次長”謝武樵與談。

