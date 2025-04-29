連勝文：國民黨退一步無死所　要努力反惡罷

國民黨副主席連勝文出席“和平之旅二十周年的回顧與前瞻”紀念座談會，並受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）針對檢調大動作偵辦罷綠委連署偽造文書，中國國民黨副主席連勝文今天受訪表示，對民眾來說，大家可能更討厭詐騙案，但是這些詐騙犯一到機場就散了，一、兩年又是一條好漢，這是非常奇怪；但對罷免民團這些年輕人，用這麼高，甚至羈押手法迫害國民黨同仁或是年輕人，真的是非常離譜的事情。



連勝文並強調，現在這個時候對國民黨來說退一步即無死所，希望所有人，包括他個人在內都要努力，確保黨的生存，繼續為了反惡罷工作要努力。



海峽兩岸經貿文化交流協會今天在政大公企中心舉辦“和平之旅二十周年的回顧與前瞻”紀念座談會。連勝文在會前受訪做上述表示。



和平之旅經過20年之後，目前兩岸互動越顯惡化，連勝文也說，任何負責任的台灣政治家，都不能讓兩岸陷入兵凶戰危。中國大陸還是台灣第一或是第二大貿易夥伴，台灣賺到大陸順差700億美金。很少看到跟第二大貿易夥伴希望打起來，這是非常少見，“甚至說是變態作法”。關稅戰艱困時刻，居然面對第二大貿易夥伴，是要保持好的關係，不是喊打喊殺。



怎麼看待多位黨工被收押？連勝文也說，除了專職黨務，大部分還有像我們這樣志工等，衹有靠所有志願者、義務幹部要動起來。



賴清德下令都要罷免成功，檢調即刻有大動作，連勝文說，這已經很明白，以基隆來說罷免藍委林沛祥發現這群惡罷，有百餘份偽造文書，但是司法單位都沒動作，配合民進黨惡性罷免，造成辦藍不辦綠，這不符合正義的做法。



中國國民黨“立委”朱立倫提出罷免賴清德是否可行？連勝文認為，不管多困難的途徑，我們總是要努力，明顯看得出來多數民眾不滿，或民調都顯示出，大家對賴先生非常不滿，倒行逆施的做法讓民眾不滿。



至於民進黨秘書長林右昌說，孫中山被朱立倫氣到說不出話，連勝文則反擊說，孫中山跟我們才被林右昌氣得說不出話來。