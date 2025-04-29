連胡會20周年座談　連勝文代表父親連戰出席

國民黨副主席連勝文出席“和平之旅二十周年的回顧與前瞻”紀念座談會，並受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨副主席連勝文今日代替父親、國民黨前主席連戰出席“和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會”。連勝文表示，因父親的身體狀況起起伏伏，年紀畢竟大了，今天如果允許，父親會自己出席，但因身體狀況不定，就讓他來代為發表感言。



2005年4月26日，時任國民黨主席連戰等一行近70人由台北啟程，展開為期八天的“和平之旅”。2005年4月29日，連戰與時任的中國共產黨總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行歷史性的會見，這是自1945年之後，國共兩黨最高領導人的首次會晤，會後雙方共同發布“兩岸和平發展共同願景”，作出“三點體認”，五個“促進工作”。



由國民黨副主席夏立言擔任主席的海峽兩岸經貿文化交流協會今天下午在政大公企中心舉辦“和平之旅二十周年的回顧與前瞻”紀念座談會，連勝文代表父親連戰出席，並在會前受訪做上述表示。



媒體詢問連主席身體還好嗎？連勝文一開始還說，“我嗎？最近變胖了，謝謝你的關心。”



連勝文又接著說，父親的身體狀況起起伏伏，年紀畢竟大了，今天如果允許，父親自己會出席，但身體狀況不定，就讓他來代為發表感言。



國民黨副主席連勝文上周前往杭州出席“兩岸基層民生發展交流會”開幕式，在接受《深圳衛視》訪問時提及“自己是台灣人也是中國人，這是許多台灣人共同的感受”。他這一席話被民進黨抨擊中共協力者。



媒體問“台灣人也是中國人”的說法，民進黨認為這是配合大陸的話術，連勝文則說，他是第十代，父母親是第九代的台南人，也是“中華民國國民”，這兩個觀念沒有衝突。現在是只要你不聽民進黨的話，跟他們不同意見，就要把你鬥臭、抹紅、污辱你，這就是這麼多民眾厭惡執政黨的原因。