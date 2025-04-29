馬英九籲賴：別追求毫不可行的“台獨”幻想

馬英九致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）馬英九今天下午出席由海峽兩岸經貿文化交流協會主辦的“和平之旅紀念座談會”表示，在連戰主席“和平之旅”二十周年的今天，我們更應該反思，兩岸關係的和平穩定曾經就如呼吸空氣般自然，尤其是在他執政八年任內，更是兩岸隔海分治以來雙方關係的最佳狀態，根本沒有圍台軍演的緊張情勢可言，兩岸領導人完全可以平起平坐的會晤。



馬英九強調，因此他要再次呼籲賴清德，期盼他能以天下蒼生為念，不要追求“既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要”的“台獨建國”幻想，改為腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定，讓兩岸人民世世代代都能生活在和平、友善、互助、合作、與繁榮的環境中。



這場座談會由海貿會長、國民黨副主席夏立言主辦，邀請了許多當年和平之旅的相關人士，包括連戰之子、國民黨副主席連勝文代表出席，還有馬英九、前“國安會秘書長”蘇起、前“經濟部長”尹啟銘、三三會理事長林伯豐和當年的國民黨大陸事務部主任張榮恭等人出席。



座談會由媒體人尹乃菁主持，夏立言、馬英九和連勝文先後致詞，接著以“和平之旅的歷史成就與當前挑戰”為第一場次主題，張榮恭和蘇起分別以相關主題演講；第二場次主席“兩岸經貿交流合作的成果與願景”，由尹啟銘和林伯豐以相關主題進行討論；最後則是綜合討論時間。



馬英九在會中表示，2005的“連戰、胡錦濤會談”是國民黨連戰主席對兩岸關係所作歷史性的貢獻，在二十年後的今天在此回顧這項貢獻，對照當前停滯不前、詭譎莫測的兩岸關係，讓人格外感慨萬千。



馬英九說，當年連戰率團訪問中國大陸，是國共兩黨領導人自1945年之後的首次會晤，更是1949年國共內戰爆發兩岸隔海分治後，雙方第一次高層接觸的“破冰之旅”，也是“和平之旅”。連戰與大陸領導人胡錦濤之間達成了五點共識，發佈了“兩岸和平發展共同願景”，開啟了兩岸之間的和平對話的新時代，並促進了兩岸人民密切交流。

