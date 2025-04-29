鄭成功來台364周年　中樞祭典台南舉行

明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典29日在台南延平郡王祠舉行。（台南市政府提供） 中評社台南4月29日電／明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典29日上午在台南市延平郡王祠隆重舉行。祭典儀式由民進黨籍“內政部長”劉世芳擔任主祭，民進黨籍台南市長黃偉哲與無黨籍金門縣副縣長李文良共同陪祭，現場雲集來自全台各地及海外的宗親代表，氣氛莊嚴肅穆，展現對歷史的緬懷與文化的傳承。



此次祭典特別邀請來自鄭成功出生地—日本平戶市的親善訪問團，成員包括平戶市市長黑田成彥、平戶市議會議長松本正治及世界鄭氏宗親總會、各地鄭氏宗親會、奉祀鄭成功的廟宇代表及後裔、中國國民黨籍市議員許至椿、民進黨籍沈震東等人共同與祭，充分展現台南與平戶、金門（鄭成功將金門作為反清復明的基地）等地緊密的歷史情誼與文化連結。



台南市長黃偉哲表示，鄭成功來台開啟台灣多元文化與跨國交流的序幕，中樞祭典不僅是紀念先賢、傳承精神的重要時刻，更彰顯台南作為台灣文化首都，致力於讓歷史融入生活、從生活中延伸文化傳承的責任與努力，今天歡迎各界齊聚台南，見證這場歷史與情感交織的盛會。



台南市文化局說明，鄭成功在17世紀率軍登陸台南，開啟台灣歷史嶄新篇章，不僅奠定台南在台灣歷史中的重要地位，更讓台灣在當時重返國際貿易與文化交流體系。台南至今仍保留大量與鄭成功相關的歷史地景，包括地名、廟宇、建築與民間信仰，成為世代傳承的重要文化資產。



文化局提到，延平郡王祠因部分建築屋頂及外牆較為老舊，去年完成調查研究後，今年正式展開修復計劃，內容包含建築本體補強、內部展覽燈光調整、增設無障礙設施及園區環境美化等。目前正進行修復設計中，最快今年底可望完成修復設計。