美對等關稅不明　台業界：沒把握、不容樂觀

南投縣南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）台美對等關稅談判未明朗，台灣產業界普遍認為，福禍難料、不容樂觀。台灣手工具工業同業公會理事賴亮孜29日出席產業論壇受訪表示，現在海外客戶不是抽單就是下急單，代表大家對暫緩的90天後走勢都沒有把握，最怕後續又來個重稅，整個產業可能都萎縮掉！



南投縣南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉則向中評社表示，無法確切掌握美國關稅走向，各家業者都只能調整心態，且戰且走。對於轉移市場的可能性，他悲觀表示，台灣的業者要調整市場並不容易，因為東南亞部分國家被課徵的關稅比台灣更重，且產業鏈要重新建立起來，需要時間，中國大陸市場也競爭激烈，加上兩岸氛圍不佳，台灣產品銷陸不易，還是希望兩岸以和為貴，對台商多元發展較有利。



美國先前宣布對外祭出對等關稅政策，擬對台課徵32%關稅，但美國總統特朗普4月9日授權措施暫緩實施90天，並與各方展開談判磋商，台灣方面也設法向美方提出交涉，同時“立法院”也由中國國民黨籍副院長江啟臣率跨黨派“立委”赴美國展開遊說工作。



台灣手工具工業同業公會理事賴亮孜向媒體表示，現在美國買家也不清楚未來特朗普會如何對外課徵關稅，台灣目前輸美關稅降至10%，海外買家不是抽單就是下急單，就是因為特朗普的不確定性太高，買家趁現在價格還可以接受的範圍內，盡量囤貨。同樣的，買家也會擔心現在下單，假設哪天特朗普又忽然升高稅率，導致價格過高，因而取消訂單，這些都會讓台灣業者損失慘重。