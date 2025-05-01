李皇家：美國關稅戰打到最後會玉石俱焚

在台灣從事精密工業外銷產業的允盛集團董事長李皇家。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月1日電（記者 盧誠輝）針對美國關稅戰，在台灣從事精密工業外銷的允盛集團董事長李皇家接受中評社訪問表示，美國關稅戰打到最後，恐將導致全球產業玉石俱焚，所以美國高關稅最後是否真的落實？他是打上一個很大問號。



李皇家，允盛精密工業股份有限公司董事長、方圓國際貿易股份有限公司董事長，主要從事電子模具射出等精密工業出口外銷。



李皇家指出，如果最後美國還是要對台灣課徵高額關稅，所有出口產品只能把關稅加上去，台廠不可能自行吸收，就算最後只增加10%關稅也無法自行吸收，因為很多外銷電子產品利潤根本就不到10%。



他舉例，過去一台單純處理文書用的筆電可能售價是新台幣3萬元，增加10%關稅後，至少要賣到3萬3千元才能打平，但如果最後台灣真的被美國課徵到32%關稅，原本一台售價3萬元的筆電可能就得賣到4萬元，但美國的消費者能接受嗎？



李皇家解釋，雖然美國關稅只對出口美國產品有影響，台灣市場短時間內還不至於受到太大衝擊，但最後若因美國關稅導致出口外銷訂單銳減，光靠台灣2300萬人口是無法支撐起電子產業的經濟內循環，因為台灣的人口實在太少了，最少需要6000萬的人口才足以支撐電子產業的經濟內循環。



李皇家強調，美國高關稅最後是否會真的落實？他是打上一個很大問號的。



李皇家表示，例如台積電最後若不願增加投資赴美國擴廠，就算美國真的敢對台積電課徵100%關稅，最後還是只會傷到美國自己，畢竟美國最引以為傲的蘋果手機，主要晶片都來自台積電，所以未來一支最基本款的蘋果手機售價可能就要變成新台幣近10萬元，這樣消費者會買單嗎？